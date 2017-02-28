امرأة تبلغ من العمر 40 عاماً.. تنجب 69 طفلاً!

في خبر لا يمكن تخيله، أنجبت امرأة تبلغ من العمر 40 عاماً 69 طفلاً، بحسب ما روى زوجها.

إلا أن تلك المرأة الفلسطينية توفيت الأحد في قطاع غزة، بحسب ما أكد زوجها، الذي طلب عدم الكشف عن اسمها، لوكالة “غزة الآن” الإخبارية.

وبحسب الوكالة، فإن المرأة أنجبت 16 مرة توأمين و7 مرات 3 توائم و4 مرات 4 توائم.

ووفقاً للإحصائيات العالمية، فإن هذه السيدة هي “أكثر امرأة أنجبت في التاريخ عدداً من الأطفال في قطاع غزة”.

(العربية)