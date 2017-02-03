اليونايتد لا يفكر بضم غريزمان

نفى نادي مانشستر يونايتد الشائعات التي تحدثت عن رغبة النادي الانكليزي بالتعاقد مع مهاجم اتلتيكو مدريد الفرنسي انطوان غريزمان
واشارت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية الى ان النادي الانكليزي رفض رفضا قاطعا ما نسب اليه عن اتفاق بين النادي وغريزمان بالانتقال خلال الميركاتو الصيفي الى الدوري الانكليزي وان الثنائي حددا سعر اللاعب ومستحقاته مع الفريق.
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