اليونايتد قد يستغني عن فيلايني في الصيف المقبل

تحدثت تقارير صحفية عن رغبة نادي مانشستر يونايتد الانكليزي الاسغناء عن خدمات اللاعب البلجيكي مروان فيلايني في الفترة المقبلة،كونه اصبح خارج خطط مورينيو وهو لا يشارك بصورة اساسية مع الفريق.
وتؤكد التقارير الصحفية ان وكيل أعمال فيلايني تحدث في وقت سابق الى الإيطالي فابيو كانافارو المدير الفني لتيانجين الصيني بغية إنضمام اللاعب البلجيكي للفريق الصيني الا ان كانافارو رفض الامر.
يذكر ان هناك عدة اسماء الى جانب فيلايني قد تغادر الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وهي لوك شو وأشلي يونغ وماتيو دارميان .
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