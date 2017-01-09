اليوم إطلاق ماراثون صيدا..

تشهد مدينة صيدا مساء الاثنين 9 كانون الثاني 2017 حفل الاعلان الرسمي عن اطلاق « ماراثون صيدا الدولي الأول – نركض للتنمية والسلام» والذي تنظمه «جمعية ماراثون صيدا الدولي» بالتعاون مع بلدية صيدا ونادي روتاراكت صيدا وتحت اشراف الاتحاد اللبناني لألعاب القوى في 23 نيسان 2017.

ويقام الحفل عند السادسة مساء في بلدية صيدا. وتلقى في الحفل كلمات لكل من وزارة الشباب والرياضة ونائبي صيدا الرئيس فؤاد السنيورة والسيدة بهية الحريري ورئيس الاتحاد اللبناني لألعاب القوى رولان سعادة ورئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي ورئيس جمعية ماراثون صيدا الدولي الدكتور ناصر حمود ورئيسة نادي روتاراكت صيدا جيهان الزعتري.

وكانت الهيئة الادارية لجمعية ماراثون صيدا الدولي عقدت اجتماعها الأول وتوزعت المهام في ما بين اعضائها على الشكل التالي: الدكتور ناصر حمود: رئيساً، الدكتورة غادة ايوب: نائباً للرئيس، الدكتور اسامة ارناؤوط: اميناً للسر، الآنسة جيهان الزعتري: اميناً للصندوق، نبيل بواب: المنسق العام ومنسق الشؤون الخارجية، سلطان دندشلي: محاسباً، الآنسة سميرة عاصي: منسقاً للدعاية والتسويق، الآنسة مزين الصباغ: منسقاً لذوي الاحتياجات الخاصة، وإيلي مشنتف ورودني كرم وبانة كلش اعضاء، والدكتور احمد خليفة: مديراً للسباق، رامي العلايلي: نائباً لمدير السباق ومحمد غدار: مساعداً لمدير السباق.

وجرى خلال الاجتماع البحث في التحضيرات لحفل الاعلان الرسمي عن ماراثون صيدا الدولي الأول والمراحل التي قطعها التحضير لهذا الحدث الرياضي الكبير والأول من نوعه في الجنوب.