اليوفي يضع عينه على ظهير ميلان ، دي تشيليو

يواصل نادي يوفنتوس الايطالي اهتمامه بضم ظهير نادي ميلان ، الشاب ماتيا دي تشيليو خلال الانتقالات الصيفية المقبلة .

وكشف موقع الانتقالات الايطالي ان رحيل ايفرا الى مارسيليا في الميركاتو الشتوي الماضي وعدم ضم بديل له ، جعل فكرة ضم دي تشيليو من اولى اهتمامات السيدة العجوز .

ويتنافس ناديا برشلونة الإسباني ونابولي الإيطالي مع يوفنتوس لضم اللاعب .