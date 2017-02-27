اليوفي يضع عينه على ظهير ميلان ، دي تشيليو

يواصل نادي يوفنتوس الايطالي اهتمامه بضم ظهير نادي ميلان ، الشاب ماتيا دي تشيليو خلال الانتقالات الصيفية المقبلة .
وكشف موقع الانتقالات الايطالي ان رحيل ايفرا الى مارسيليا في الميركاتو الشتوي الماضي وعدم ضم بديل له ، جعل فكرة ضم دي تشيليو من اولى اهتمامات السيدة العجوز .
ويتنافس ناديا برشلونة الإسباني ونابولي الإيطالي مع يوفنتوس لضم اللاعب .
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