اليوفنتوس يفقد ثلاثي مهم لمواجهة باليرمو

اعلن مدرب نادي يوفنتوس الايطالي ماسيمو اليغري عن قائمة الفريق الرسمية لمواجهة نادي باليرمو مساء غد الجمعة في افتتاح مباريات الاسبوع رقم 25 من الدوري الايطالي.
وشهدت القائمة غياب عدد من اللاعبين المهمين مثل جيورجيو كيليني واندريا بارزالي في خط الدفاع، بالإضافة الى مهاجم الفريق الدولي الكرواتي ماريو ماندزوكيتش.
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