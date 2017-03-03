اليكس بيرغانتينوس زار توريس في المستشفى

زار أليكس بيرغانتينوس لاعب فريق ديبورتيفو لاكورونيا،الذي تسبب باصابة توريس في الراس خلال المواجهة بين اتلتيكو مدريد وديبورتيفو لاكورونيا ضمن الجولة 25 من الليغا والتي انتهت بالتعادل 1-1 في المستشفى للاطمئنان على صحته.

وفي حديث نشرته الماركا قال فيه:”إصابة توريس كانت صدمة كبيرة، عندما رأيته يسقط على الارض كنت أتمنى أن تكون الإصابة طفيفة ولكني فوجئت بفقدان توريس للوعي”.

واضاف :” أنا ذاهب لزيارة توريس في المستشفى، اعتقد أن هذه اللحظات كانت صعبة عندما رأيته غير قادر على التنفس بشكل جيد، لحسن الحظ اللاعبين والفريق الطبي كانوا قادرين على انعاشه في الملعب قبل انتقاله الى المستشفى”.