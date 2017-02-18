اليغري لا يكترث لما يشاع عن تدريبه لارسنال

اكد المدير الفني لفريق يوفنتوس ماسمليانو أليغري انه غير مهتم للشائعات التي تتحدث عن فكرة إنتقاله لتدريب فريق أرسنال الإنكليزي في الفترة القادمة لخلافة المدير الفني أرسين فينغر .
وفي حديث صحفي مازح الصحافيين قائلا:” كيف مستواي في اللغة الإنكليزية الآن “؟
واضاف:” لقد بدأت التعلم قبل تدريب الميلان والآن قد تركت ممارسة اللغة الانكليزية ولا أعلم مستواي” .
وعن فكرة ذهابه الى ارسنال قال:” جميعكم تقولون ذلك وأنا فقط أستمع لهذه التقارير” .
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