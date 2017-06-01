اليغري : ريال مدريد لا يظهر بمستواه الحقيقي من دون كاسيميرو

اشار مدرب نادي اليوفنتوس الايطلي لكرة القدم ماسيميليانو اليغري الى اهمية تواجد كاسيميرو في صفوف ريال مدريد ، وتأتي هذه التصريحات قبل المباراة التي ستجمع الفريقين في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت القادم .
وصرح اليغري قائلاً :”الناس يتحدثون عن إيسكو وبيل ، لكن بالنسبة لي كاسيميرو هو أهم لاعب ، فمن دونه لا يظهر ريال مدريد بمستواه الحقيقي”.
وأضاف :”إنه الرجل الذي يعطي التوازن إلى ريال مدريد ، هو ليس لاعباً مهارياً لكن وجود أمراً أساسياً ، إنه يعطي التوازن الذي لن يعطيه أي لاعب آخر”.
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