اليغري : ريال مدريد لا يظهر بمستواه الحقيقي من دون كاسيميرو

اشار مدرب نادي اليوفنتوس الايطلي لكرة القدم ماسيميليانو اليغري الى اهمية تواجد كاسيميرو في صفوف ريال مدريد ، وتأتي هذه التصريحات قبل المباراة التي ستجمع الفريقين في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت القادم .

وصرح اليغري قائلاً :”الناس يتحدثون عن إيسكو وبيل ، لكن بالنسبة لي كاسيميرو هو أهم لاعب ، فمن دونه لا يظهر ريال مدريد بمستواه الحقيقي”.

وأضاف :”إنه الرجل الذي يعطي التوازن إلى ريال مدريد ، هو ليس لاعباً مهارياً لكن وجود أمراً أساسياً ، إنه يعطي التوازن الذي لن يعطيه أي لاعب آخر”.