اليسا تتألق بفساتين مميزة بعد خسارة وزنها الزائد (صور)

تألقت الفنانة إليسا خلال مشاركتها في الحلقة الأخيرة من برنامج “رقص النجوم” الذي توّج الممثل بديع أبو شقراً الراقص الأفضل في موسمه الرابع.

وأطلت النجمة بـ 3 لوكات مختلفة لاقت اعجاب الجمهور والنقاد، وبدت قد فقدت وزنها الزائد واختارت إليسا لظهورها الأول توب سوداء مع فضي يبلغ سعرها 1.658 دولار وتنورة قصيرة بقصة هندسية مميزة يبلغ سعرها 1000 دولار فعكس حضورها رشاقة وجاذبية استحوذت على إعجاب الجمهور.

وتميزت في حضورها الثاني بفستان من الحرير باللون الأزرق الملكي وقصة البليسيه عند التنورة يبلغ سعره 4.918 دولار.

واختتمت الفنانة المميزة بفستان أسود يبلغ ثمنه 4.961 دولار، خطفت من خلاله الانظار.