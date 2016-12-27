اليابان تتخلص من 90 الف طير بسبب انفلونزا الطيور

بدأت اليابان بالتخلص من زهاء 90 الف دجاجة، اليوم، لاحتواء انتشار جديد لنوع معد جدا من انفلونزا الطيور، حسب مسؤولين.

وفي اطار هذه الحملة الجديدة، سيتعين على السلطات قتل اكثر من مليون من طيور المزارع خلال 7 عمليات تخلص من اعداد كبيرة من الطيور فيما يعمل المسؤولون على منع انتشار نوع “اتش 5” المعدي من انفلونزا الطيور بعد رصده في العديد من مزارع البلاد.

وبدأت اليوم مقاطعة كوماموتو في جنوب غرب اليابان ذبح زهاء 93 الف طير في المزارع بعد تأكيد العثور على نوع “اتش 5″ من انفلونزا الطيور في بلدة نانكان، بحسب مسؤولين.

وقال مسؤول في المقاطعة ل”وكالة الصحافة الفرنسية”: “يتوقع ان تكتمل عملية الذبح خلال 24 ساعة”، مضيفا انه “تم ارسال زهاء 400 مسؤول لتولي العملية”.