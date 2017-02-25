الونسو : تصريحات هاميلتون تناقض نفسها

عبّر سائق فريق مكلارين فرناندو الونسو عن إستغرابه تصريحات سائق فريق مرسيدس لويس هاميلتون الأخيرة. وكان هاميلتون قد قال أنه لا يريد أن يُشارك الداتا الخاصة مع زميله الجديد فالتيري بوتاس في الموسم المقبل. وقال الونسو: “في الموسم الماضي قال هاميلتون أنه يتعلّم كثيرًا من الداتا. فريق مرسيدس يسمح بتبادل الداتا بشكل كبير بين مهندسيه كي يُساعد سائقيه على تحقيق نتيجة جيدة. لو كان هاميلتون قد درس داتا زميله السابق نيكو روزبرغ لكان قد فاز بالبطولة!

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