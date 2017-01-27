الوكالة الوطنية: انفجار عبوة أمام محل لبيع القهوة في كفررمان

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام”، أن عبوة ناسفة مربوطة بفتيل تفجير وموضوعة أمام واجهة محل لبيع القهوة والمناقيش، في سهل الميذنة في كفررمان، انفجرت وألحقت أضرارا بواجهة المحل. وحضرت عناصر من مخفر درك النبطية وفتحت تحقيقا.
توقعات بمشاركة ميسي أساسيا في ربع نهائي كوبا أميركا
التشاوري الصيداوي نوه بانجاز الجيش بعين الحلوة: الشغور الرئاسي اصبح مؤذيا للبنان
مجهول يحتجز رهائن قرب جامعة ألاباما في أميركا
فاطمة حمزة حرّة: لترفع كل إمرأة صوتها رفضاً للظلم
برشلونة يعرض راتبا ضخما على ميسي
Powered By Future Television s.a.l