الوكالة الوطنية: انفجار عبوة أمام محل لبيع القهوة في كفررمان

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام”، أن عبوة ناسفة مربوطة بفتيل تفجير وموضوعة أمام واجهة محل لبيع القهوة والمناقيش، في سهل الميذنة في كفررمان، انفجرت وألحقت أضرارا بواجهة المحل. وحضرت عناصر من مخفر درك النبطية وفتحت تحقيقا.

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