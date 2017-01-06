الوكالة الوطنية: عصابة مسلحة خطفت مهندساً لبنانياً في موزمبيق

أفادت الوكالة الوطنية للاعلام، أن عائلة مهندس الاتصالات المغترب حسن علي كريم، من بلدة ياطر الجنوبية، تبلغت خبر خطف ابنها ليل أمس في عملية سطو مسلح على يد عصابة في مابوتو عاصمة موزمبيق غرب افريقيا، أثناء عودته من عمله كمدير لسوبرماركت، إلى منزله
ونقل عن أقربائه وجود اتصالات مع الخاطفين للافراج عنه مقابل فدية مالية.
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