الوكالة الوطنية: الجيش أعاد الهدوء إلى سرعين وبدأ البحث عن مطلقي النار

أفادت الوكالة الوطنية للاعلام، ان الجيش تمكن من اعادة الهدوء الى بلدة سرعين، وانتشر بكثافة في البلدة بحثا عن مطلقي النار، الذين تسببوا بمقتل 3 أشخاص وجرح اثنين، على خلفية الاشكال بين أفراد من عائلة شومان.
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