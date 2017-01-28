“الوطنية” تفوز بأفضل وكالة تهتم بالسياحة

فازت الوكالة الوطنية للاعلام بجائزة “أفضل وكالة أنباء عربية تهتم بالسياحة المحلية والعربية لعام 2016″، ومغارة جعيتا بلقب أفضل معلم سياحي، وذلك في احتفال نظمه المركز العربي للاعلام السياحي في فندق الدار البيضاء جراند، وأعلن خلاله أسماء الفائزين بجوائز اوسكار الاعلام السياحي العربي- الدورة التاسعة لعام 2017 ورجل التراث العربي لهذا العام في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، في حضور لفيف من الإعلاميين العرب والأجانب.

وقد اختار المركز العربي لهذا العام مستشار السلطان قابوس للشؤون الثقافية عبد العزيز بن محمد الرواس من سلطنة عمان، كشخصية رجل التراث العربي لعام 2017، نظير جهوده الكبيرة في خدمة التراث العماني بشكل خاص والتراث العربي بشكل عام.

بينما أكد مسؤولو المركز في مؤتمر صحافي على هامش الاحتفال، أن جوائز اوسكار السياحة العربية في دورتة التاسعة ذهبت ل28 شخصية ومؤسسة سياحية عربية حصلوا على أعلى الأصوات في تصويت إلكتروني شارك فيه أكثر من 900 ألف مصوت من مختلف أنحاء الوطن العربي وبمشاركة 260 هيئة وشخصية سياحية عربية، وحصدت مصر وسلطنة عمان والسعودية والجزائر النسبة الأكبر من الجوائز “التي تلقى اهتماما كبيرا من صناع السياحة والفندقة بالمنطقة العربية، وتوصف بأنها أهم جوائز عربية في مجال الاعلام السياحي”.

وقال رئيس المركز حسين المناعي: “إن الدكتور محمد أبو زيد وزير السياحة السوداني فاز بجائزة شخصية العام السياحية، ونال لقب الشخصية الحكومية الداعمة للسياحة العربية الدكتور خالد السليطي من قطر، في حين فاز السيد مهدي العبدواني من سلطنة عمان بجائزة الشخصية العربية الرائدة في خدمة السياحة العربية”.

أضاف: “فازت مدينة الشارقة بجائزة المدن السياحية الأكثر نموا، وحصلت مغارة جعيتا بلبنان على لقب أفضل معلم سياحي، وتوجت مدينة مراكش بالمغرب بلقب أفضل مدينة عربية سياحية. وفاز فندق “رويال روز” في أبو ظبي بجائزة أفضل فندق ملائم للأسرة العربية، وحصل الطيران العماني على لقب أفضل ناقل جوي عربي يدعم السياحة العربية”.

وتابع: “تضمنت الجوائز فئات أفضل كاتب سياحي عربي، وفاز بها عصام الطابوني من ليبيا الذي نال أكثر الأصوات مناصفة مع الصحافي السعودي احمد عوض السليس من صحيفة الجزيرة، بينما فازت الصحافية حنان رجب من مملكة البحرين بأفضل صحفية عربية في السياحة. ونال برنامج من رحاب المساء من سلطنة عمان مناصفة مع برنامج زينة بلادي من إذاعة تونس جائزة أفضل برنامج إذاعي داعم للسياحة العربية”.

ولفت المناعي إلى أن “برنامج الشبكة العراقية الذى تقدمه رشا محمد حصل على جائزة أفضل البرامج السياحية العربية، وحصد خبير المبيعات السياحي عمرو على لقب أفضل القيادات العربية للهيئات السياحية الأجنبية لعام 2016، كما حصل المصور العماني عمر الشعيلي من سلطنة عمان مناصفة مع المصور المصري محمد أمين على لقب المصور المميز عربيا لأفضل صورة سياحية. ونال الفيلم التسجيلي الجزائري “تمزقيدة الساحرة” أفضل فيلم تسجيلي سياحي. وحصدت مجلة “السياحي” من مملكة البحرين على جائزة أفضل المجلات السياحية المطبوعة، وحصد موقع “البحر الأحمر” من مصر على أفضل موقع إلكتروني سياحي عربي، وحصد نايف العنزي من السعودية لقب أفضل مدير علاقات عامة في القطاع السياحي لعام 2016، ومنح المركز جائزته السنوية الخاصة لموقع “اضاءة المصري” وكذلك صحيفة “الحدث” الإلكترونية العمانية، كما توج عضو المركز الزميل الاعلامي جاسم التنيب من صحيفة الانباء الكويتية بالعضو المثالي لعام 2016، ونال التكريم الخاص من المركز العربي. وفي فئات التواصل الاجتماعي حصلت المدونة الجزائرية “تحواس” على أفضل مدونة عربية في السياحة العربية لعام 2016 وحصل السناب شات السياحي “سناب الطائف” من السعودية على أفضل سناب شات ترويجي عن السياحة المحلية، وحصل حساب الانستجرام “مصر إجازة” المصري على أفضل حساب سياحي عربي على إنستجرام لعام 2016 مناصفة مع حساب الانستجرام السياحي السعودي “سامي توخيس” و”هشام الحميد”، كما فاز الحساب الليبي “وكالة الانباء السياحية” كأفضل حساب فيس بوك سياحي عربي، وفاز “ايهم زيد العتوم” بجائزة أفضل حساب على تويتر عن السياحة العربية لعام 2016″.

كما أعلن المناعي “فوز الوكالة الوطنية للإعلام من لبنان كأفضل وكالة أنباء عربية تهتم بالسياحة المحلية والعربية لعام 2016”.

الجدير بالذكر بأنه تم الكشف عن الفائزين في حضور عدد كبير من الصحافيين والإعلاميين المتخصصين في الإعلام السياحي من السعودية ودول الخليج، إلى جانب صحافيين من مصر والسودان والجزائر وتونس والأردن، وان حفل التكريم سيكون في نيسان المقبل.

وذكر المناعي أن “الهدف من الجوائز هو دعم الحركة السياحية في الدول العربية، وتسليط الضوء على المدن السياحية البارزة، أو التي تحقق تطورا ملحوظا في مجال خدمات السياحة وجذب السائحين، إلى جانب دعم القطاع الفندقي في الدول العربية، وتحفيزه لتقديم أفضل مستوى من الخدمة”. وقال: “شهدت المسابقة إقبالا كبيرا هذا العام بعد التحول إلى التصويت الإلكتروني، وبدأ التصويت في الأول من كانون الأول الماضي، واستمر 30 يوما، وترشح العديد من الهيئات السياحية العربية للفوز بالجوائز. وينتمي المصوتون إلى 18 دولة عربية. كما أن لجنة التحكيم ترأستها رئيسة شبكة صوت العرب الإذاعية من مصر الدكتورة لمياء محمود”.

يشار إلى أن المركز العربي للاعلام السياحي يطلق جوائزه السنوية منذ العام 2008، وقد استضافت مصر أربع دورات، ودبي دورتين، ومسقط دورتين.

كما يشار الى ان المركز العربي للاعلام السياحي هو مركز متخصص في الاعلام السياحي وافتتح خلال 9 سنوات مراكز متخصصة في كل من مصر والسعودية وسلطنة عمان والامارات وقطر والأردن ولبنان وتونس وليبيا والسودان والجزائر.

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