الواريرز غاضبون من انتقل دورانت الى اوكلاهوما للعلاج

اعرب نادي غولدن سيتايت واريرزعن غضبه الشديد من انتقال لاعبه كيفن دورانت الى مدينة اوكلاهوما من اجل الحصول على علاج لركبته بعد ان تعرض الى اصابة في وقت سابق ليغيب عن فريقه لما يقارب الشهر. ويعمل دورانت على التعافي من الاصابة التي عانى منها من اجل اللحاق بفريقه في نهائيات دوري رابطة محترفي كرة السلة الاميركية . وكان دورانت قد انتقل الى اوكلاهوما من اجل العلاج في اول رحلة له الى مدينته السابقة بعد ان كان قد انتقل الى الواريرز من اوكلاهوما بعقد حر.

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