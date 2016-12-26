الهولندي ريكارد يعتزل نهائيا عالم التدريب

قرر الهولندي فرانك ريكارد اعتزال عالم التدريب الكروي نهائيًا خلال الفترة المقبلة، من دون الكشف عن الأسباب.
وقال ريكارد في تصريح لصحيفة “ايندهوفن داغبلاد”:”قررت اعتزال عالم التدريب ولن أعود إلى الملاعب الكروية نهائيًا خلال الفترة المقبلة”.
أضاف:”إذا قررت العودة في يوم من الأيام العودة إلى كرة القدم من جديد فإن هذا سيكون في وضع آخر غير منصب التدريب”.
ولم يكشف ريكارد عن الأسباب التي دفعته لاتخاذ قرار الاعتزال التدريبي.
وكان المنتخب السعودي آخر الفرق والمنتخبات التي تولى تدريبها ريكارد قبل إقالته في عام 2013.
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