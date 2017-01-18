الهند تتربع على “عرش أندرويد”

تفوقت الهند على الولايات المتحدة الأميركية للمرة الأولى في تحميل تطبيقات أندرويد عبر متجر غوغل بلاي بعد أن تضاعفت معدلات التحميل تقريبا خلال 2016.

وقام المستخدمون في الهند بأكثر من 6.2 مليار عملية تحميل للتطبيقات عبر متجر غوغل خلال عام 2016 وذلك بعد أن بلغت 3.6 مليار عملية تحميل في 2015، بحسب الأرقام التي استعرضها موقع “كوارتز” المتخصص.

يشار إلى أن الهند تعتبر ثاني أكبر أسواق الهواتف الذكية في العالم بعد الصين وقبل الولايات المتحدة الأميركية.

ويعتمد المستخدمون في الهند بشكل كبير على نظام التشغيل أندرويد، إذ يتواجد على أكثر من 97% من الهواتف الذكية هناك، خصوصا أن شريحة كبيرة منهم تعتمد على أجهزة أندرويد الرخيصة التي يقل سعرها عن 100 دولار.