الهزائم تلاحق السعودية والبحرين بمونديال اليد

تأهل المنتخب الأرجنتني لكرة اليد إلى المباراة الفاصلة على المركز 17 ببطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة حالياً في فرنسا، بفوزه على نظيره السعودي بنتيجة 24-22 في إطار منافسات دورة كأس الرئيس لتحديد المراكز من 17 إلى 20 .

كما تأهل المنتخب التشيلي إلى المباراة الفاصلة على المركز 21 في البطولة بتغلبه 35-30 على نظيره البحريني لتحديد المراكز من 21 إلى 24 .

ويلتقي منتخب الأرجنتين في مباراة تحديد المركز 17 مع نظيره البولندي فيما يلتفي المنتخب السعودي مع نظيره التونسي غدا في مواجهة عربية فاصلة على المركز التاسع عشر.

ويلتقي منتخب تشيلي في مباراة تحديد المركز 21 مع نظيره الياباني فيما يلتقي المنتخب البحريني مع نظيره الأنغولي في مواجهة فاصلة على المركز الثالث والعشرين قبل الأخير.