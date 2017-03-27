“الهاتف القنبلة”.. قريبا في الأسواق بعد التحديث

تعتزم شركة سامسونغ إلكترونيك بيع نسخ محدثة من هواتف غالاكسي نوت 7، والتي كانت قد سحبتها من الأسواق، بسبب بطارياتها القابلة للاشتعال.

ونقلت رويترز عن بيان للشركة إنها ستحدد الأسواق التي ستبيع فيها نوت 7 بعد تحديثها، وذلك عقب مناقشات مع الهيئات التنظيمية المختصة وشركات التوزيع.

وسحبت الشركة هذه الهواتف التي بلغت كلفتها نحو 900 مليون دولار بعد نحو شهرين من طرحها في واحدة من أكبر عمليات الخلل في سلامة أحد المنتجات في تاريخ قطاع التكنولوجيا.

وتعتزم الشركة أيضا استعادة واستخدام أو بيع المكونات التي يمكن إعادة استخدامها، مثل الشرائح والكاميرات واستخلاص المعادن النادرة التي استخدمت في هواتف نوت 7 مثل النحاس والذهب والنيكل والفضة.