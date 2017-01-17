النورس يهجر الكوستابرافا.. وأجهزة الاصوات قيد التجربة

في ظل الحملة المستمرة لإبعاد طيور النورس عن محيط مطار رفيق الحريري الدولي لخطورتها على سلامة الطيران، وفي مشهد معبر بدا وكأنه هجرة جماعية، حطت اسراب من الطيور على الشاطىء الرملي لمنطقة الأولي شمالي مدينة صيدا فغطت قسما من الشاطىء.

وفي هذا السياق، أعلن وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس أن” الاجهزة التي تقوم بإصدار انواع من الاصوات كصوت الباشق وغيرها من الطيور الكبيرة والترددات لابعاد طائر النورس ومنعه من الاقتراب الى حرم المطار، هي الان قيد التجربة وهي هبة مقدمة الى وزارة الداخلية وعددها 16 جهازا”، مشيرا الى أنه “اذا أعطت هذه الاجهزة الفعالية الكاملة سيتم الاعلان عنها للرأي العام”.

وأكد فنيانوس في تصريح أنه “حتى هذه اللحظة ابتعدت الطيور ولكن نحن بانتظار التأكد أكثر من فعاليتها وبذلك يصبح عددها عشرين جهازا”، لافتا الى أن “رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري سارع الى الاتصال فورا بالمعنيين واعطى توجيهاته الى الهيئة العليا للاغاثة للقيام بكل ما هو مطلوب وتأمين الاعتمادات اللازمة لشراء الاجهزة المختصة لابعاد الطيور من محيط المطار”.

وشدد على أن “مناقصة تجهيزات امن المطار لن تكون محصورة بعدد من الشركات بل ستشمل كافة الشركات التي تتوافر فيها الشروط المطلوبة التي تضعها ادارة المناقصات”، مشيرا الى أن “ملف مناقصة السوق الحرة ينتهي عقده اواخر العام الحالي حيث تقوم الادارة حاليا باعداد دفتر الشروط اللازم وعرضه على ادارة المناقصات لوضع الملاحظات عليه، وان الحد الادنى للمناقصة عشرين مليون دولار والعقد الجديد سيكون لمدة اربع سنوات قابل للتجديد مرة واحدة”.

بدوره، أكد رئيس لجنة الأشغال النيابية النائب محمد قباني انه “بحثنا بالموضوع المتعلق بسلامة الطيران وسيكون هناك اجتماع الاسبوع المقبل بحضور الوزير المعني لبحث الموضوع ونحن بالنسبة لنا سلامة الطيران ومطار بيروت هو خط أحمر وحياة البشر لها اولوية على اي امر اخر”.

وأشار إلى أنه “بدأت تصل بعض روائح الفساد في الآلات التي تم وضعها لوضع أصوات في المطار لطرد النورس والنائب خضر حبيب سيقدّم اخباراً في هذا الموضوع”.