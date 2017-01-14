النهوض الاقتصادي يتطلب تحفيز النمو وإعادة النظر بإتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي

لا شك ان السنوات الماضية في لبنان شهدت انكماشا في الاقتصاد والعجلة الاقتصادية نتيجة الوضع السياسي اللبناني والاقليمي الغير مستقر ايضا.

مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة عليا عباس ترى ان انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة شهدت انطلاقة جيدة في جلستها الأولى حيث أقرت مرسومي النفط والغاز أعطى ذلك دفعاً جيداً في الاقتصاد، هذا مع العلم ان الوضع الاقليمي لا يزال يؤثر في لبنان حتى اليوم وبالتالي الانطلاقة ليست كاملة.

عباس ترى ان هناك ضرورة لتحفيز الانتاج وإعادة النظر بإتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الاوروبي التي تكشف الارقام انها غير عادلة بحق لبنان.

وحسب عباس من المبكر الحديث عن ارقام للنمو للعام الجاري الا انه من المتوقع ان تكون افضل من العام الاسبق.

الحكومة التي اتخذت شعارا استعادة الثقة عليها ان لا تكتفي بالعمل على قانون الانتخاب بل القيام بإصلاحات وتحديث للقوانين وان تسعى الى طمأنة المستثمر وايجاد مصادر لتمويل للعجوزات في المالية ولجم التضخم الى ما هنالك من امور اساسية للنهوض بالاقتصاد.