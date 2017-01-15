النقاش حول قانون الانتخاب مستمر.. والراعي: للتجدد في النخب النيابية

فيما لا يزال النقاش قائماً حول قانون الانتخاب، دعا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الأحد، إلى إقرار قانون إنتخابي جديد على قياس لبنان والشعب، يضمن التجدد في النخب النيابية.

وأكد في عظة قداس في الصرح البطريركي في بكركي أننا نحتاج إلى تغيير في الذهنيات، بما يتيح القضاءَ على الفساد المستشري في المؤسسات.

واكد خلال عظته ان الإصلاح في لبنان لن يكون فاعلا إلا بتغيير الذهنيات وعندما يقوم به أشخاص متجددون، ولا يكفي تبديل الأشخاص، بل ينبغي مساعدة الأشخاص العاملين في الدوائر على أن يتجددوا روحيا وإنسانيا ومهنيا.

وحّذر الراعي من عدم إقرار قانون انتخابي لا يكون على قياس لبنان وشعبه.كما نوه بجولة رئيس الجمهورية ميشال عون على السعودية وقطر.

في المقابل، جدد “حزب الله” موقفه بضرورة إعتماد النسبية في الإنتخابات النيابية.

وقال رئيس كتلته النيابية النائب محمد رعد إن الصيغة الأمثل التي تحقق العدالة والفاعلية في التمثيل النيابي، هي التي تعتمد على النسبية الكاملة مع الدائرة الواحدة أو الدوائر الموسعة.

وأكد رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” “أن الصيغة التي تحقق العدالة والفاعلية في التمثيل النيابي، هي التي تعتمد على النسبية الكاملة مع الدائرة الواحدة أو الدوائر الموسعة، وعدا عن هذه الصيغة، ستبقى العدالة مشوهة وكسيحة”، معتبرا “أن الذين يطيلون النقاشات ويجادلون في الصيغ المطروحة حتى تنقطع المهل ونعود إلى قانون الستين، إنما يرتكبون جريمة بحق الوطن”.

ورأى خلال احتفال تأبيني في بلدة كفرا الجنوبية “أن المسألة لا تحتاج إلى كثير من النقاش حول اعتماد صيغة النسبية الكاملة، لا سيما وأن العدالة واضحة فيها، وكل إنسان يجد نفسه ممثلا من خلالها”، معتبرا أنه “إذا لم يصلح قانون الانتخاب، لن يكون هناك متسع أو مجال لمحاسبة السلطة، لأن الذي يحاسبها هم ممثلو الناس، وبالتالي عندما ينتهي الحساب للسلطة، تصبح هذه السلطة مثل فرعون، تتصرف وفق رؤيتها وأوهامها وأطماعها ومحاصصات في ما بينها، والتوزيعات التي يتقاسمونها أهلها في ما بينهم على حساب الناس ومصالحهم، وعليه فإننا نريد أن نقطع شوطا، وأن نتقدم خطوة في اتجاه قانون انتخابي عادل وشامل وفعال لتمثيل جميع اللبنانيين”.