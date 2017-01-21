النظام يواصل قصف وادي بردى.. وواشنطن لن ترسل وفدا لمفاوضات أستانا

ضمن محاولة لقوات النظام السوري التقدم والسيطرة على أطراف بلدة عين الفيجة في منطقة وادي بردى في ريف دمشق الغربي، دارت اشتباكات عنيفة بين فصائل المعارضة السورية وقوات النظام المدعومة بميليشيات أجنبية، ترافقت مع قصف صاروخي ومدفعي من عناصر حزب الله على الأحياء السكنية في القرية.

كما دارت اشتباكات متقطعة بين المعارضة السورية وقوات النظام على محور عين الخضرا في ريف دمشق الغربي، بالتزامن مع قصف مدفعي للنظام على أطراف المنطقة.

وفي حلب، نفذت طائرات النظام الحربية عدة غارات جوية على مواقع تابعة لفصائل المعارضة وجبهة فتح الشام في كل من منطقة الملاح قرب المدخل الشمالي للمدينة وضهرة عبد ربه، كما طال القصف الجوي محيط بلدة أورم الكبرى والفوج 46 قرب مدينة الأتارب غربي حلب، ما تسبب بوقوع عدد من الجرحى في صفوف المدنيين ودمار واسع طال ممتلكاتهم».

هذا ودارت اشتباكات متقطعة بين قوات النظام وفصائل المعارضة على جبهتي الراشدين والبحوث العلمية غربي مدينة حلب عقب محاولة قوات النظام التقدم، تصدى لها مقاتلو المعارضة وأجبروها على التراجع, في حين تبادل مقاتلو المعارضة وقوات النظام القصف المدفعي في ريف حلب الشمالي.

واشنطن لن ترسل وفدا لمفاوضات أستانا

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، السبت، أنها لن ترسل وفدا للمشاركة في المحادثات السورية في العاصمة الكازاخستانية أستانا، الأسبوع الجاري، بسبب المتطلبات الملحة الخاصة بعملية انتقال السلطة في واشنطن.

ونقلت رويترز عن مارك تونر القائم بأعمال المتحدث باسم الخارجية إن السفير الأميركي لدى قازاخستان جورج كرول سيمثل واشنطن في المحادثات.

وأضاف تونر في بيان “في ظل عملية التنصيب الرئاسي عندنا وماتتطلبه من إجراءات ملحة لنقل السلطة لن يحضر وفد من واشنطن مؤتمر أستانة.”

وفي آخر مقابلة له كوزير للخارجية الأميركية لوسيلة إعلام عربية قال جون كيري لسكاي نيوز إن واشنطن تشجع مفاوضات أستانة حول سوريا التي يقودها الروس والترك وأنه يدعو الإدارة الجديدة في واشنطن لقبول دعوة المشاركة فيها.