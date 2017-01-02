النظام ينتهك الهدنة.. والمملكة ترحب بنشر مراقبين في حلب

فيما كثفت قوات النظام السوري غاراتها على منطقة وادي بردى في ريف دمشق الغربي، استقدمت مع “حزب الله” حشودا عسكرية بهدف اقتحامها، كما قصفت مناطق بريف حلب مما ادى الى دمار كبير في ممتلكات المدنيين.

واكدت المملكة العربية السعودية أن المجازر التي ترتكب في مدينة حلب السورية يمكن تصنيفها جريمة حرب ضد الإنسانية.

ورحب مجلس الوزراء السعودي الذي انعقد برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بقرار مجلس الأمن رقم 2328 بشأن نشر مراقبين دوليين في حلب للإشراف على عمليات إخلاء المدنيين.

وجدد المجلس ترحيب المملكة بالمقترحات التي طرحها وزير الخارجية الأميركية حول الحل النهائي للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وكذلك تبني مجلس الأمن للقرار رقم 2334 الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي ويطالب بوقفه في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وعبّر المجلس عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين لمقتل سفير روسيا الاتحادية لدى تركيا، ولحادث الدهس الذي وقع في العاصمة الألمانية برلين، وكذلك التفجير الإرهابي المزدوج في سوق ببغداد، والهجوم المسلح الذي حدث في اسطنبول وأدى إلى سقوط العشرات من القتلى والجرحى.

ميدانياً، وفي انتهاك جديد للهدنة القائمة منذ أيام في سوريا، نفذت طائرات النظام الحربية في رابع أيام الهدنة 15 غارة على منطقة وادي بردى، واستهدفت الغارات بلدات وقرى عين الفيجة ودير مقرن وبسيمة، وكانت مصادر في الدفاع المدني السوري أكدت بدورها تعرض المنطقة التي تعد مصدر المياه الرئيس للعاصمة دمشق لغارات جوية.

هذا وبث ناشطون مقطعا مصورا قالوا إنه مسرب من أفراد تابعين للنظام السوري يـظهر حشودا عسكرية في محيط وادي بردى استقدمها النظام تمهيدا لاقتحام بلدة عين الفيجة التي تحاصرها هذه القوات بدعم من عناصر حزب الله اللبناني، وتحدث ناشطون عن مواجهات عنيفة بين القوات المهاجمة وفصائل المعارضة.

ويتذرع النظام السوري بوجود مسلحين من جبهة فتح الشام لخرق الهدنة في وادي بردى، لكن فصائل الجيش الحر أكدت أنه لا وجود لأي مواقع أو مقار للجبهة في أي من بلدات المنطقة.