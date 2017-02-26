النظام السوري يقصف دوما بقنابل النابالم الحارقة ويبدأ هجوما بريا على حيي برزة والقابون

نفذت قوات النظام السوري تهديداتها في خطوة تصعيدية اضافية ضمن الحملة التي دخلت اسبوعها الثاني والتي خلفت عشرات القتلى والجرحى. اذ بدأت قوات النظام هجوماً برياً على أحياء دمشق المحررة، في مسعى لاجبار المنطقة على التسوية مع بشار الأسد وتنفيذ خطتها بالتغيير الديمغرافي لسكان دمشق و محيطها.

كما، شنت قوات النظام عملية برية من محور بساتين برزة، في محاولة للتقدم باتجاه برزة و القابون، بالتزامن مع قصف عشوائي يطال حيي القابون وتشرين بهدف السيطرة عليهما وتشديد الخناق على الغوطة الشرقية المحاصرة، وذلك بعد فشل قوات النظام في تحقيق تقدم كبير على جبهات الغوطة.

واستهدفت قوات النظام كذلك الأحياء السكنية في مدينة دوما بصواريخ النابالم الحارق، الامر الذي ادى الى سقوط عشرات الجرحى بالإضافة إلى دمار كبير بالأبنية والممتلكات.

فيما صعدت قوات النظام من قصفها الجوي والمدفعي لمناطق في بلدة حريتان بريف حلب الشمالي، استمرت الاشتباكات في الأطراف الغربية لمدينة حلب ومحاور بمحيط الراشدين الرابعة ومناطق أخرى قريبة منها، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، وفصائل المعارضة من جهة أخرى، ترافقت مع قصف واشتباكات ضارية بين الطرفين.