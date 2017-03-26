استهدفت قوات النظام في حماة مستشفى اللطامنة العام ببرميل متفجر يحوي غاز الكلور السام، وفق مصادر طبية.

وأكدت المصادر مقتل طبيب وأحد النزلاء جراء الغارة ونتيجة انتشار الغاز السام في غرف المستشفى، موضحة أن الإصابات تتم معالجتها حالياً في مستشفى باب الهوى.

كما كثفت مقاتلات النظام وروسيا من غاراتها على مناطق تقدم فصائل معارضة في دمشق وريف حماة في محاولة يقول الناشطون إنها تأتي انتقاماً من المدنيين.