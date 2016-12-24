النظام السوري يستأنف قصف ريف حلب الغربي واردوغان يرفض انشاء دولة جديدة في شمال سوريا

بتمهيد مدفعي وصاروخي مكثف، استأنف النظام السوري وميليشياته المساندة ضرباته الجوية والبرية على احياء مدينة حلب، ولاسيما بعد انتهاء عملية الإجلاء من أحياء المدينة الشرقية، حيث نفذت قوات النظام وعناصر حزب الله وحركة النجباء العراقية هجوماً عنيفاً على مواقع يسيطر عليها جيش الفتح في منطقتي عقرب وأرض الجبس جنوب غربي مدينة حلب، وسط غارات جوية طالت أطراف بلدتي كفرناها وأورم الكبرى.

وتخلل الهجوم، محاولة تقدم برية لكتائب الاسد تصدى لها مقاتلو جيش الفتح الذين قتلوا أكثر من 15 عنصراً من قوات النظام وجرحوا العشرات واستولوا على كميات من الذخيرة والأسلحة كانت قد تركتها قوات النظام قبل هروبها نحو منطقة مشروع 3000 شقة الذي انطلقت منه قوات النظام في هجومها.

الباب

كما تصدت قوات تركية وفصائل سورية تقاتل معها ضمن عملية “درع الفرات”، لمحاولات تقدم تنظيم “داعش” الارهابي، باتجاه مدنية الباب في ريف حلب الشمالي، في حين تمكنت فرق كوماندوز تركية من السيطرة على جبل عقيل الاستراتيجي والمشفى الوطني في مدينة الباب.

كما أعلن الجيش التركي تحييد 68 عنصراً من تنظيم داعش في مدينة الباب وتدمير نحو 141 هدفاً للتنظيم في المنطقة.

دمشق

وفي العاصمة السورية، سيطرت فصائل المعارضة على نقاط عسكرية لقوات النظام في جبهة الميدعاني بريف دمشق الشرقي، وجاءت السيطرة عقب اشتباكات عنيفة مع قوات النظام والميليشيات الموالية لها اسقطت عدد من القتلى في صفوف كتائب الاسد.

الغوطة الشرقية وريف دمشق الغربي

في السياق، قصفت قوات النظام بالمدافع الثقيلة أطراف بلدة حزرما في الغوطة الشرقية ومنطقة عين الفيجة في ريف دمشق الغربي، وسط تحليق مكثف للطيران الحربي في سماء المنطقة.

من جانب آخر، سقط 14 قتيلا وثلاثة أسرى من عناصر تنظيم داعش الارهابي بكمين لمقاتلي الثوار قرب مركز البحوث العلمية في القملون الشرقي بريف دمشق.

اردوغان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده لن تسمح بإقامة أي دولة جديدة شمال سوريا، مشيرا إلى أن عدم إنشاء منطقة آمنة هناك سيعرض المدن التركية الحدودية للخطر الدائم.

وفي كلمة امام مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية في إسطنبول، تطرق أردوغان الى أزمة اللاجئين السوريين، فقال إن بلاده أنفقت نحو عشرين مليار دولار لأجلهم، بينما الغرب لم يكترث لستة آلاف شخص غرقوا في مياه المتوسط.