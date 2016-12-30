النساء أكثر تعرضاً لإلتهاب المفاصل!!

إكتشف العلماء المفتاح الرئيسي، الذي يجعل النساء أكثر عرضة لإلتهاب المفاصل. ويقول الخبراء إن اكتشاف الجين الرئيسي الذي يتحكم في شبكة المناعة يمهد الطريق للتوصل إلى تصنيع عقار يستهدفه.

وتمثل النساء تقريبا نحو 8 من كل 10 حالات من أمراض المناعة الذاتية، التي تنجم عن خلايا تهاجم أنسجة الجسم.

وعلى الرغم مما هو معروف يقيناً عن وجود فجوة هائلة بين الجنسين، فإن هذا لم يمنع الباحثين من بذل الجهد لتحديد سبب وجودها.

وقد حددوا المنظم الرئيسي للجهاز المناعي عند المرأة، وأطلقوا عليه إسم “في جي إل إل3”.

وقام الباحثون من جامعة ميشيغان، بالبحث في التعبير الجيني على جلد الأصحاء، حيث شمل البحث عينات من 31 من الإناث و51 من الذكور.

ووجد الباحثون أن ما مجمله 661 جيناً، قد عبرت عن نفسها بطرق مختلفة، بين الجنسين.

وكان للعديد من تلك الجينات وظيفة مناعية، كما تداخلت مع المسالك الجينية وجينات المخاطر، وفقاً لم قاله دكتور يون ليانغ، المشارك في الدراسة، وهذا مما سمح للفريق باكتشاف “في جي إل إل33”.