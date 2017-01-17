النروج تسقط البرازيل بكأس العالم لكرة اليد

حقق منتخب النروج فوزا مهما على نظيره البرازيلي بنتيجة 39-26 ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الاولى لبطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة في فرنسا.
وتقاسمت النروج الصدارة مع فرنسا برصيد 6 نقاط، متخلفة عنها بفارق الاهداف، فيما تحتل البرازيل المركز الرابع برصيد 4 نقاط.
وفي وقت سابق، حققت روسيا فوزا صعبا على بولندا برصيد 24-20، فيما اكتسحت اسبانيا منافستها انغولا برصيد 42-24 ، وفيما فازت كرواتيا على بيلاروسيا برصيد 31-25، سقطت السويد أمام الدنمارك برصيد 25-27 .
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