النروج تتأهل للمرة الاولى في تاريخها إلى نصف نهائي مونديال اليد

تأهل المنتخب النروجي لكرة اليد للمرة الاولى في تاريخه إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم، المقامة في فرنسا، وذلك بفوزه على نظيره المجري بنتيجة 31-28 في افتتاح فعاليات دور الثمانية للبطولة.
وأنهى المنتخب النروج، المشارك ببطاقة دعوة، الشوط الأول لمصلحته بنتيجة 17-10، وتابع تفوقه في الشوط الثاني إلى أن أنهى مغامرة المجر، التي فجرت مفاجأة سابقا باطاحة الدنمارك (صاحبة ذهبية اولمبياد 2016) في دور الـ16 للبطولة.
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