النجم الساحلي التونسي يواجه الأهلي المصري في نهائي الطائرة الافريقية

فاز النجم الساحلي التونسي علىالسويحلي الليبي بثلاثة أشواط مقابل شوطين ليتأهل إلى نهائي بطولة أفريقيا للأندية الأبطال للكرة الطائرة ويضرب موعداً مع البطل 11 مرة الأهلي المصري.

وجاءت الاشواط على الشكل التالي 25-20 و 25-17 و 23-25 و 18-25 و 14-7

وكان الاهلي المصري تأهل الى نهائي البطولة على حساب اهلي برج بوعريريج الجزائري 3-1 وبنتيجة اشواط 25-15 و 23-25 و 30-28 و 25-18

وأدت الهتافات لانسحاب الفريق الليبي من المباراة قبل النقطة الأخيرة بها وسط محاولات من منظمي البطولة وحكمي المباراة لإعادة الفريق للملعب.