النجمة ينعى المدرب ابراهيم شاتيلا

نعى نادي النجمة الرياضي إدارة وجهاز فني ولاعبين وجمهور ، مدرب الأجيال في النادي إبراهيم عبد الكريم شاتيلا والذي وافته المنية ليل أمس، ويوارى الثرى ظهر اليوم الأربعاء.

وكان إبراهيم شاتيلا الملقب بالكويس مربي الاجيال ومسؤول الفئات العمرية في فترة الخمسينات والستينات والسبعينات وترك بصماته التي لن ينساها النادي والجمهور.

ويتقدم نادي النجمة إلى أسرة الفقيد وإلى العائلة النجماوية بأحر التعازي، داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه.