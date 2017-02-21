النجمة يعود من الأردن خالي الوفاض وينتظر موقعة الديربي

إفتتح نادي النجمة اللبناني مشواره في بطولة كأس الإتحاد الآسيوي لكرة القدم بخسارة جاءت على يد فريق الوحدات الأردني بنتيجة هدفٍ مقابل لاشيء في المباراة التي جمعت الطرفين على ملعب الملك عبد الله الثاني وسط حضور جماهيري كبير لأصحاب الأرض.

وسيطر الوحدات على أجواء اللقاء منذ البداية مشكلاً خطورة كبيرة على مرمى الفريق اللبناني وسط تحفّظ كبير من أبناء المدرب جمال الحاج تماشياً مع الأسلوب الهجومي الذي إتبعه الوحدات منذ البداية.

وعلى الرغم من بداية الفريق الأردني القوية، كاد النجمة أن يخطف هدف التقدم في الدقيقة 20 برأسية من النجم السوري عبد الرزاق حسين بعد عرضية من حسن المحمّد تصدى لها الحارس عامر شفيع وهي الفرصة الوحيدة للنجمة في المباراة .

ومع بداية الشوط الثاني خرج حارس الوحدات عامر شفيع بسبب الإصابة ليدخل بديلاً له الحارس تامر حامد.

وإستمر ضغط أصحاب الأرض على مرمى الفريق اللبناني وسط عجر من قبل الأخير على بناء الهجمات وتشكيل الخطورة نحو مرمى الخصم، ليتمكّن أخيراً الوحدات من إفتتاح التسجيل عن طريق اللاعب منذر أبو عمار في الدقيقة 63 بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وبهذا الإنتصار حقق الوحدات أول ثلاث نقاط في المجموعة من الجولة الأولى، فيما عاد النجمة إلى بيروت خالي الوفاض قبل مباراته الهامة جداً يوم الأحد المقبل أمام الأنصار في ديربي لبنان على ملعب صور البلدي.