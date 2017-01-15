النجمة يعترض على التحكيم و يطالب بحل لجنة الحكام

بعد صبر استمر لاشهر وتحديداً منذ انطلاق بطولة الدوري لهذا الموسم, وبعد مناشدات كثيرة للاتحاد وللقيمين وللجنة الحكام, بضرورة ايلاء الحكام اللبنانيين الاهتمام اللازم, وبعدما كثرت وتكررت المهازل التحكيمية في الكثير من مبارياتنا والتي لطالما لفتنا النظر اليها ببيانات صادرة عن نادينا, اتحفنا المدعو جميل رمضان الذي يحمل زوراً صفة الحكم, وطاقمه التحكيمي ،خلال مباراة فريقنا امام الراسينغ بقرارات “رعناء ومشبوهة” تخدم اهدافه في هذا السلك التحكيمي, الذي كنا ولا نزال نرغب بالمحافظة عليه من بعض “صغارالقوم” ” وحكام الغفلة” ومنهم ” هذا الجميل” الذي بات اسمه مرادفاً لقرارات “همايونية” لا تركب على قوس قزح.

“الجميل” اسماً على غير مسمى, باتت قراراته كارثية على فريقنا, وبدأت في مواجهة النبي شيت في مرحلة الذهاب, واستمرت امام فريق طرابلس, واليوم امام الراسينغ, وخرجنا مع هذا الحكم بخسارتين وتعادل, بسبب صافرته التي لم ولا تعرف للعدل طريقا.

امام ما تقدم ندعو الاتحاد الى إبعاد المدعو “حكماً” جميل عن قيادة اي مباراة لفريقنا لاجل غير مسمى, بسبب تحامله وصافرته التي باتت للاسف تساهم بتغيير نتائج المباريات وفق لاهواء واهداف نعلمها تماماً.

وعليه لن نقبل بعد اليوم ان يحكم في ملاعبنا من لا يستحق شرف حمل الصافرة والتتحكيم الشريف والعادل ولذا ندعو الاتحاد الى ايلاء الحكام والمسؤولين عنهم والقيمين على ادائهم الاهتمام اللازم كي لا نصل الى المحظور ويحصل ما لا يحمد عقباه يوما ما, وحيث لا ينفع الندم, وعليه نطالب بحل لجنة الحكام لفشلها في تطوير اداء الحكم اللبناني، وبناء عليه نطالب الاتحاد اللبناني باتخاذ الاجراءات العقابية اللازمة بهذا الحكم وسواه، ونحن بانتظار ما سيتقرر للبناء على الشيء مقتضاه.

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نادي النجمة الرياضي