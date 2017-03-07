النجمة يستضيف صحن العُماني بكأس الاتحاد الآسيوي

يسعى النجمة اللبناني لاستعادة توازنه بكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عندما يلتقي مع ضيفه صحم العماني بالجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الثالثة الثلاثاء (14:30) بارض ملعب الرئيس الشهيد رفيق الحريري في صيدا.

ويدخل النجمة بطل كأس لبنان المباراة وهو مطالب بالفوز لتعويض خسارته أمام الوحدات الأردني 1-صفر بينما يسعى صحم لتعزيز صدارته للمجموعة بعد فوزه الكبير على المحرق البحريني 3-2 في الجولة الأولى.

وسيلعب جمال الحاج مدرب النجمة المباراة بطريقة هجومية حيث يملك العديد من الأوراق الهجومية التي يعول عليها للفوز في المباراة مثل خالد تكجي وحسن المحمد وأكرم مغربي متصدر هدافي الدوري اللبناني برصيد 11 هدفا.

كما يعتمد مدرب النجمة على السوري عبد الرزاق الحسين والغاني نيكولاس كوفي والصربي بيتر بلانيتش والاوغندي الدولي حسن واسوا دازو.

واستعد النجمة لهذه المباراة بفوزه على الصفاء بطل الدوري 2-1 الخميس الماضي لينعش أمله قي المنافسة على لقب الدوري اللبناني.

في المقابل يسعى الصربي زوران توفيغيتش مدرب صحم لتحقيق نتيجة إيجابية أمام مضيفه ليرفع من معنويات لاعبيه قبل أن يواجه الوحدات في مباراة على قمة المجموعة الأسبوع القادم.

ويعول مدرب صحم على اللاعبين أصحاب الخبرة مثل سليمان البريكي حارس المرمى ومحسن جوهر وناصر العلي وبدر الجابري.

وﻋﻘﺪ الاثنين ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭﺗﻼﻩ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑالمباراة ﻓﻲ ﻓﻨﺪﻕ ﻏﻮﻟﺪﻥ ﺗﻮﻟﻴﺐ بحضور مراقب المباراة السوري محمد سعيد المصري.

وتقرر في الاجتماع أن يرتدي النجمة اللباس النبيذي الكامل مقابل اللباس الأزرق للعمانيين، أما في المؤتمر الصحافي، فتحدث ﻣﺪﺭﺏ ﺍﻟﻨﺠﻤﺔ ﺑﻼﻝ ﻓﻠﻴﻔﻞ، مشيراً إلى أن ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪاً، ومؤكداً اعتماد الأسلوب الهجومي بدلاً من الدفاعي لتعويض الخسارة في المباراة الأولى، قائلاً: “ﻓﺮﻳﻘﻨﺎ ﺟﺎﻫﺰ ﻧﻔﺴياً ﻭﺑﺪﻧﻴاً ﻭﻧﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻣﻮﺍﻛﺒﺘﻨﺎ ﺑﺄﻋﺪﺍﺩ ﻛﺒﻴﺮﺓ، ﻭﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺧﺴﺎﺭﺗﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﺒﺎﺭﺍﺓ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻻﺭﺩﻧﻲ، ﺳﻮﻑ ﻧﻬﺎﺟﻢ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ الثلاث ﻧﻘﺎﻁ”.