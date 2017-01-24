النتائج الكاملة للمرحلة الأولى من بطولة لبنان في التزلج الألبي

نظم الإتحاد اللبناني للتزلج على الثلج المرحلة الأولى من بطولة لبنان للتزلج الألبي لفئة الأولاد مواليد (2001-2002) و(2003-2004) على منحدرات وردة المزار – كفردبيان.

وقد أقيمت السباقات بمشاركة أكثر من 90 لاعباً يمثلون الأندية الإتحادية واليونان.

وتأتي هذه المرحلة الأولى من بطولة لبنان وفي سياق التصنيف للبطولات الخارجية التي سيشارك فيها لبنان في صربيا وكرواتيا خلال شهر شباط المقبل.

وقد جاءت النتائج على الشكل التالي :

*سباقات التعرج الطويل:

فئة الذكور مواليد (2004-2003) :

-المركز الأول: أفستس ديميتريوس 48,83 ثانية (اليونان)

-المركز الثاني: مصطفى منلا 49.67 ث (لبنان- فاريا سبورتنغ)

-المركز الثالث : زياد شهاب 49.89 ث (لبنان – فاريا سبورتنغ)

فئة الاناث مواليد (2004-2003):

-المركز الأول : تالا سماحة 51.65 ث(لبنان – فاريا سبورتنغ)

-المركز الثاني : ماريا أبو جودة 53.37 ث (لبنان – فاريا سبورتنغ )

-المركز الثالث : تمارا خلف 55.81 ث( لبنان – صفرا مارين )

فئة الذكور مواليد (2002-2001):

– المركز الأول : تيمور ريشاني 1.35.79 دقيقة ( لبنان – فاريا مزار)

– المركز الثاني : جورج سماحة 1.39.38 د(لبنان – فاريا سبورتينغ)

– المركز الثالث: لوسيان كيروز 1.44.72 د(لبنان – الأرز الرياضي)

فئة الاناث مواليد (2002-2001):

-المركز الأول : سارة زيدان 1.37.97 د ( لبنان – فاريا مزار)

-المركز الثاني : اليسا جورج 1,39.20 د( لبنان – فاريا مزار)

-المركز الثالث : كريستينا بارودي 1.39.53د (لبنان – فاريا مزار)

نتائج سباقات التعرج القصير :

فئة الذكور مواليد (2004-2003) :

-المركز الأول : ديميتريوس افستس 1,15,84د ( اليونان)

-المركز الثاني : يان نحاس 1,23,95 د( لبنان – فقرا )

-المركز الثالث : عمر زيدان 1,27,86د ( لبنان – صفرا مارين)

فئة الاناث مواليد (2002-2003) :

-المركز الأول : ماريا كالتوسجياني 1.26.51د ( اليونان)

-المركز الثاني : ماريا أبو جودة 1.29.50 د ( لبنان – فاريا سبورتنغ )

-المركز الثالث : تمارا خلف 1.31.65 د( لبنان – صفرا مارين )

فئة الذكور مواليد ( 2002-2001) :

-المركز الأول : جورج سماحة 1,21,58 د( لبنان فاريا سبورتينغ)

-المركز الثاني : لوسيان كيروز 1,24,18د ( لبنان – الأرز الرياضي )

-المركز الثالث : ابوستلوس ديميتروف 1,24,78 د(اليونان)

فئة الاناث مواليد (2002-2001) :

-المركز الأول : جيورجكولا اكيوتي 1,15,81د ( اليونان)

-المركز الثاني : ماريا إيلان تسيوفولو 1,16,46 د( اليونان )

-المركز الثالث : باسيالي كوستيس 1,20,27 د( اليونان )

اشرف على السباق اللجنة الفنية في الإتحاد برئاسة السيدة زينة دريان وكل من عضو اللجنة الأولمبية مدير المنتخبات الوطنية ريمون سكر, و نائب رئيس الاتحاد سليم كيروز وعضو الاتحاد السيدة لورا نصار.

وفي نهاية السباقات وزع رئيس الإتحاد شربل سلامة وأعضاء الإتحاد ورؤساء الأندية والمدربون الكؤوس والميداليات على الفائزين.