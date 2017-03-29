النادي اللبناني للسيارات والسياحة يعلن مسار رالي الربيع الـ 33

ينظّم النادي اللبناني للسيارات والسياحة( ATCL) رالي الربيع الثالث والثلاثين الأحد المقبل الواقع في 2 نيسان 2017 برعاية “بنك مصر لبنان ش.م.ل” (BML) الذي يتّبع استراتيجية دعم الرياضة اللبنانية على مختلف انواعها ومنها بطولة لبنان للراليات.

تبلغ المسافة الاجمالية للرالي،وهو الجولة الاولى من بطولة لبنان للراليات للعام الجاري والذي يقام على طرقات اسفلتية في قضائي كسروان وجبيل ،347.57 كلم منها 98.55 كلم مراحل خاصة للسرعة وعددها 8.وسيُعقد اجتماع للسائقين والملاحين المشاركين في السباق عند الساعة السابعة من مساء الخميس 30 اذار الجاري في قاعة المحاضرات في النادي على ان يسبقه اجتماع لمسؤولي الرالي مع الصحافيين والاعلاميين والمصورين الراغبين بتغطية وقائع السباق عند الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم عينه يتناول موضوع السلامة على المراحل الخاصة للسرعة والأمكنة المحددة لتواجدهم .

وحُدد مقر الرالي في كازينو لبنان ومركز التجمّع والخدمة في باحة موقف المؤسسة اللبنانية للارسال انترناشيونال في كفرياسين على ان تكون نقطتا الانطلاق والوصول في كازينو لبنان.

مسار الرالي

وفي ما يلي مسار الرالي:

ينطلق المتسابقون الساعة السابعة من صباح الاحد 2 نيسان من مقر كازينو لبنان.

*المرحلة الخاصة الأولى ، الرابعة و السابعة للسرعة: 17.36 كلم.

– بلاط – طورزيا: تنطلق هذه المرحلة من بلاط صعودا” باتجاه بشللي زبدين، بير الهيت ثم تتوجه إلى الحصون بإتجاه فرحت السقي، وصولا” إلى طورزيا .

تقفل هذه الطريق من الساعة 06.02 حتى الساعة 08.32 و من الساعة 09.33 حتى الساعة 12.03

و من الساعة 13.04 حتى الساعة 15.34.

*المرحلة الخاصة الثانية ، الخامسة و الثامنة للسرعة: 14.63 كلم.

– منصف – سبيل:تنطلق هذه المرحلة من المنصف صعوداً ، بإتجاه شيخان ، غرزوز ، بخعاز ، معاد ، غلبون ، بجه ، وصولاً إلى سبيل .

تقفل هذه الطريق من الساعة 06.59 حتى الساعة 09.29 و من الساعة 10.30 حتى الساعة 13.00

و من الساعة 14.01 حتى الساعة 16.31.

المرحلة الإستعراضية الخاصة الثالثة والسادسة : 1.29 كلم.

-كازينو لبنان: تنطلق هذه المرحلة من النقطة المقابلة لمطعم أطلال بلازا بإتجاه كازينو لبنان ، صعوداً نحو مدخل كازينو لبنان.تقفل هذه الطريق من الساعة 08.55 حتى الساعة 11.25.

ثم يعاد إقفال هذه الطريق الأحد من الساعة 12.26 حتى الساعة 14.56

وستدخل السيارة الأولى إلى كازينو لبنان ناهية رالي الربيع الثالث والثلاثين عند الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر الأحد حيث سيقام حفل تتويج الفائزين.