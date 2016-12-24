النائب الحريري زارت صور حيث قدمت واجب العزاء لعائلة الملاح وتفقدت سجد الامام احمد الرفاعي الكبير

زارت النائب بهية الحريري مدينة صور وقامت بواجب التعزية لعائلة المرحوم الحاج احمد نديم الملاح وهو من المع وجوه مدينة صور الاجتماعية الانسانية في دارته في المدينة بحضور مفتي صور ومنطقتها الشيخ مدرار الحبال وفاعليات بلدية واجتماعية وكان في استقبالها عقيلة الراحل وافراد العائلة يتقدمهم نجل الفقيد محمد نديم الملاح.

ونوهت الحريري بمزايا الراحل الملاح ومسيرته الاجتماعية والانسانية والوطنية.

بدوره، شكر نجله محمد نديم الملاح عاطفة النائب الحريري وعائلتها النبيلة تجاه العائلة وقال بأننا مستمرون على خطى الوالد بنفس روحية المحبة والإنفتاح والتعاون من أجل الوحدة وتعزيز أواصر العلاقات المبنية على أسس وطنية من أجل لبنان والواحدالموحد، مرحباً بالحريري في دارتها في صور”.

ثم زارت الحريري دار افتاء صور وتفقدت برفقة المفتي الحبال مسجد الامام احمد الرفاعي الكبير الذي شيده الرئيس سعد الحريري صدقة جارية عن روح والده الرئيس الشهيد وجالت على ارجائه بحضور رئيس دائرة اوقاف صور الشيخ عصام كساب

ورحب المفتي الحبال بالحريري معتبرا ان زيارتها لصور تمثل دعما كبيرا من هذا الخط الوطني العظيم لهذه الدار الذي يعمل على خدمة المجتمع في صور ومنطقتها والمجتمع في لبنان ليكون المجتمع متماسكا متآخيا وقال:هي زيارة تبعث في النفوس الامل الكبير والتفاؤل العظيم بان المستقبل القادم سيأتي خيرا وتفاؤلا وتمتينا لوحدة الصف في هذا البلد بمد جسورالتواصل بين كافة الافرقاء ليكونوا في خدمة البلد واهله.