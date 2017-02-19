الميلان يعود الى سكة الانتصارات بعد ثنائية في الفيولا تدخله المجهول

ضمن فعاليات الجولة 25 من منافسات الدوري الايطالي ” الكالتشيو ” ، تمكن فريق ميلان من تحقيق فوز مستحق امام جمهوره بنتيجة 2-1 أمام فريق فيورنتينا المترنح في الاونة الاخيرة في المباراة التي اقيمت على ارض ملعب السان سيرو .

وفي الشوط الاول قدم لاعبو ميلان اداءً رائعا حيث نجحوا في السيطرة على مجريات اللقاء منذ الدقيقة الاولى وتمكن ابناء المدرب مونتيلا من وضع دفاع الضيوف تحت التهديد المباشر في العديد من المناسبات لينجح هجوم الروسونيري في افتتاح التسجيل عند الدقيقة 16 عن طريق جوراي كوشكا ليعطي التقدم لاصحاب الارض و لكن الفيولا لم يستسلم ليتمكن هدافه الكرواتي نيكولا كالينيتش في الدقيقة 20 من ادراك التعادل لكن سرعان ما عاد ابناء المدرب مونتيلا و سجلوا هدف التقدم عن طريق الوافد الجديد من ايفرتون الانكليزي الدولي الاسباني جيرارد دولوفيو في الدقيقة 31 لينتهي الشوط الاول بهذه النتيجة .

وفي الشوط الثاني اجرى المدرب سوزا تبديلاته لمحاولة قلب النتيجة لكنه اخفق في ذلك حيث تمكن الروسونيري في المحافظة على النتيجة ليحقق فوزاً مستحقاً بنتيجة 2-1 يعيده الى سكة الانتصارات بعد العديد من الاخفاقات .