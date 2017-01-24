الموندو: هذا مركز برشلونة لولا تدخل الحكام

اشارت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية الى ان برشلونة سيكون في المركز الاول لولا الاخطاء التي يقوم بها الحكام خلال مباريات الفريق الكتالوني ، واضافت الصحيفة ان الاخطاء التحكيمية اثرت بشكل كبير على المركز الذي يحتله الفريق الكتالوني حالياً في الدوري الاسباني لكرة القدم. واعتبرت الصحيفة ان حكام الليغا اضاعوا 8 نقاط على البلوغرانا بينما يبتعد برشلونة بفارق 4 نقاط فقط عن متصدر الليغا نادي ريال مدريد.
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