الموندو: ميسي اثبت انه الافضل مجدداً

اشارت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية الى ان نجم نادي برشلونة الارجنتيني ليونيل ميسي اظهر انه الافضل مجدداً في العالم، ففي وقت سدد ميسي ركلتين ثابتتين ، وعندما كانت جماهير برشلونة تنتظر تسديدة تهز الشباك من ميسي، ترك اللاعب الارجنتيني الكرة لصالح زميله في الفريق الكرواتي ايفان راكيتيتش الذي وبحسب الصحيفة يعاني من نقص في ثقته بنفسه بعد ان تغيب كأساسي عن عدد من مبارايات فريقه.
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