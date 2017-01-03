الموندو: بيريز يريد رفع راتب زيدان للابقاء عليه

اشارت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية الى ان رئيس نادي ريال مدريد الاسباني فلورنتينو بيريز يرغب بابقاء المدرب الفرنسي زين الدين زيدان على راس الجهاز الفني للفريق الملكي خلال الفترة القادمة مع رفع راتبه، واضافت الصحيفة ان راتب زيدان سيرتفع من 4.25 مليون يورو سنوياً ، بحيث يصل الى 8 مليون يورو مع نهاية العام 2018.
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