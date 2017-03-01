الموندو : برشلونة واثق من ضم بديل لفيدال

اشارت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية الى ان نادي برشلونة واثق من امكانية استبدال لاعبه اليكس فيدال الذي تعرض الى اصابة وسيغيب لاكثر من اربعة اشهر عن الفريق، في وقت يسعى الفريق الكتالوني الى تعويض النقص في مركز الظهير باستعمال احد قوانين الاتحاد الاوروبي. واضافت الصحيفة ان مشكلتين اثنتين تواجهان الفريق الكتالوني هي نوعية اللاعب الذي يرغب الفريق بضمه وثانية شروط الصفقة الذي يجب ان تتم.

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