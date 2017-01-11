الموندو: الفيفا اخفت نتائج التصويت العام على جائزة افضل لاعب

اشارت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية الى ان الاتحاد الدولي لكرة القدم رفض الكشف عن عدد الاصوات التي حصل عليها كل لاعب في جائزة افضل لاعب في العالم. واضافت الصحيفة ان الفيفا مسؤول عن اخفاء ما اعتبرته سر في التصويت العام من قبل المشجعين. في وقت اكتفت بنشر الاصوات التي حصل عليها اللاعبان واتت على الشكل التالي كريستيانو رونالدو 490 صوتاً، ليونيل ميسي 257 صوتاً.

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