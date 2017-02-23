الموندو: الفيس كان قريبا من العودة الى برشلونة

اشارت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية الى ان لاعب يوفنتوس البرازيلي داني الفيس قد عرض على نادي برشلونة الكتالوني من اجل حل مشكلة الظهير لديه، واضافت الصحيفة الكتالونية تحت عنوان سري جداً ان برشلونة قد تلقى عرض باعادة لاعبه السابق داني الفيس خلال فترة الانتقالات الشتوية بسبب عدم قدرته على التاقلم في تورينو قبل ان يتعرض الفيس للاصابة.
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