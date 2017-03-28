الموندو:الجميع يعرف خيار نيمار المفضل للانضمام الى برشلونة

اشارت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية الى ان راي مهاجم نادي برشلونة البرازيلي نيمار دا سيلفا بشأن اللاعب الذي يرغب بضمه الى الفريق الكتالوني بين الثلاثي ايسكو، ماركو فيراتي وفيليب كوتينيو معروف لدى الجميع، واضافت الصحيفة ان نيمار يرغب بان يلعب مجدداً الى جانب مواطنه لاعب نادي ليفربول الحالي فيليب كوتينيو ، ولفت نيمار الى ان كوتينيو ابرز اللاعبين الذين يستحقون ارتداء قميص برشلونة لما يمتلكونه من قدرات بدنية وفنية، في وقت لم يتحدث بعد نجم الفريق الارجنتيني ليونيل ميسي عن اللاعب المفضل لديه للانضمام الى برشلونة .
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