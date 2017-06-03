المولى التقى رؤساء بلديات النبطية تحضيرا للقاء الحريري

ترأس محافظ النبطية القاضي محمود المولى، في مكتبه في السراي الحكومي في النبطية، اجتماعا ضم رؤساء اتحادات البلديات ورؤساء بلديات محافظة النبطية، خصص للبحث في زيارتهم في 6 من الجاري الى القصر الحكومي في بيروت، ولقاء رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، والاجتماع بلجان التنسيق الانمائية، التي شكلها الحريري، وهي مقدمة لزيارة المحافظات، وعقد جلسة لمجلس الوزراء فيها.

وعقب الاجتماع، اعتبر المولى أن هذه “الخطوة متقدمة ومهمة، ينتقل فيها المسؤول الى حيث المواطن موجود، ليسأله ماذا يريد انمائيا. وهي خطوة جيدة تقوينا كحضور وككيان وكجغرافيا وكمنطق، وينتهي المنطق الذي نسمعه بأن لبنان يتحلل جغرافيا، وكأن جزءا من الناس يريد ان يذهب الى جغرافية وجزءا اخر من الناس يرفض. هذا النوع من العمل أقله يحافظ على الهوية، وما لمسناه من جدية لجان التنسيق الانمائية، التي اقيمت في مجلس الوزراء، وهي من كل الوزرات المعنية بأمور المواطن الحياتية اليومية، لجان جدية تتمثل فيها جميع الوزرات الخدماتية وغير الخدماتية”.

وقال: “انها خطوة ممتازة والمشهد الواجب ان تروه، هو تنوع ديمغرافي وتنوع موجود في محافظة النبطية وهو شكل لبنان، الطريقة التي نعيشها هنا في المحافظة، هو ما يجب ان يكون عليه لبنان، والتعاون والتعاطي بين الجغرافيات الموجودة في الاقضية الاربعة مميز، الانضواء تحت لواء الاتحادات أمر مميز، جغرافيا مميزة وعمليا مميزة، أحببنا ان نقول لهم هذا هو لبنان بكل طوائفه وكل مذاهبه. أنا لست طائفيا ولكن هناك شكل يجب ان نحافظ عليه وهذا الشكل هو ضمان استمرارية هذا الوطن، وهذا الامر ممنوع اللعب بأطرافه او بأحشائه، هذا الشكل يحمينا، الحضارة الاسلامية والمسيحية هذا التنوع، وهذا الاندماج نحن نعيشه”.

أضاف “نشكر تعاونكم والتزامكم حول التعميم، الذي جاءكم بالنسبة للمشاريع والقضايا التي تهم المواطن بكل بلدة، والتي جاءت موثقة وجاهزة وواضحة، ووزعنا على كل وزارة ما تحتاج اليه كل بلدية من كل وزارة، وبسؤالنا لكل الذين نزلوا قبلنا، سواء محافظة الشمال او محافظة بعلبك او محافظة البقاع او محافظة الجنوب، لمسوا الجدية ونحن هذا ما نريده الجدية في التعاطي، الخطاب في الشق الانمائي للرئيس الحريري، بدا فيه متحمسا أن طرابلس سوف تنمى وممنوع لاحد ان يخطئ بمسألة الانماء في طرابلس، وهذه الجدية، التي لمسها المحافظون والبلديات، التي نزلت قبلنا وما جهزناه سيكون موضع التنفيذ، مطالب المواطن واضحة وجلية والكل يعرفها المياه والكهرباء”.

وإذ أثنى على “عطاء الدم الذي لا يضاهيه اي عطاء اخر”، وجه التحية ل”شهداء الواجب المقدس، الذين يسقطون من أجل حمايتنا وحماية بلداتنا، ومنهم نجل الشيخ فؤاد حنجول وغيره من الشهداء، الذين قاوموا العدو الاسرائيلي وارهابه والارهاب التكفيري، والاجهزة والقوى الامنية في محافظة النبطية، التي أثبتت انها العين الساهرة لحفظ الامن والاستقرار في مجال تفكيك الشبكات الارهابية، التي تتواصل مع الارهابين خارج الحدود اللبنانية”.