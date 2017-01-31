الموت يفجع حارس عمان علي الحبسي

قضى ثلاثة أفراد من أقارب حارس منتخب عمان ونادي ريدينغ الانكليزي علي الحبسي بحادث سير في المملكة العربية السعودية، على أن يتم الدفن في المدينة المنورة.

وسبق للحبسي التتويج بجائزة أفضل لاعب في ويغان في العام 2010، كما قاد منتخب بلاده للتتويج بكأس الخليج للمرة الأولى في تاريخه في العام 2009.